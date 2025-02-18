Экс-начальник исправительного центра ГУФСИН под Красноярском приговорен к 3 годам колонии

«Получив отказ, начальник центра, превысив свои должностные полномочия, направил в адрес компании требования об увольнении 12 осужденных ФКУ ИЦ № 1 ГУФСИН России, выполнявших трудовые обязанности в строительной компании, в связи с переводом на работу в другую организацию. В результате незаконных действий осужденного представитель компании приобрел строительные материалы и передал их в исправительное учреждение, после чего фигурант отменил свои требования об увольнении осужденных», — пояснили в СК.