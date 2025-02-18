Экс-начальник исправительного центра ГУФСИН под Красноярском приговорен к 3 годам колонии

«На основании собранных следственным отделом по Ачинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего начальника ФКУ “Исправительный центр № 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю”. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности). Приговором суда бывшему начальнику исправительного центра назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Суд установил, что в сентябре 2022 года центр заключил договор с коммерческой компанией о трудоустройстве осужденных к принудительным работам, отбывающих наказание в исправительном учреждении. В марте 2023 года начальник исправительного центра направил в адрес компании письма с требованиями под видом оказания благотворительной помощи передать сотрудникам исправительного центра строительные материалы для ремонта в учреждении.
«Получив отказ, начальник центра, превысив свои должностные полномочия, направил в адрес компании требования об увольнении 12 осужденных ФКУ ИЦ № 1 ГУФСИН России, выполнявших трудовые обязанности в строительной компании, в связи с переводом на работу в другую организацию. В результате незаконных действий осужденного представитель компании приобрел строительные материалы и передал их в исправительное учреждение, после чего фигурант отменил свои требования об увольнении осужденных», — пояснили в СК.