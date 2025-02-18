Спекулянтов на древесине будут судить в Иркутске

«По версии следствия, в период с 2017 по 2019 годы обвиняемые скупали незаконно заготовленную древесину, а затем легализовывали ее путем совершения фиктивных сделок с использованием документов, содержащих недостоверные сведения. Используя фирмы, оформленные на подставных лиц, фигуранты незаконно экспортировали более 79 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью более 336 миллионов рублей», — рассказали в надзорном ведомстве.