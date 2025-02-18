Спекулянтов на древесине будут судить в Иркутске

Как уточнили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, проходящие по нему фигурантами пятеро жителей сами лес не рубили, а занимались скупкой древесины у черных лесорубов.
Они обвиняются по статьям о приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте заведомо незаконно заготовленной древесины, а также о незаконном образовании юридического лица, легализации (отмывании) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления и о контрабанде стратегически важных ресурсов.
«По версии следствия, в период с 2017 по 2019 годы обвиняемые скупали незаконно заготовленную древесину, а затем легализовывали ее путем совершения фиктивных сделок с использованием документов, содержащих недостоверные сведения. Используя фирмы, оформленные на подставных лиц, фигуранты незаконно экспортировали более 79 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью более 336 миллионов рублей», — рассказали в надзорном ведомстве.
К слову, напомним, ранее сообщалось, что контрабандисты из Тайшета, заработавшие на незаконной вырубке леса более 213 миллионов рублей, получили длительные сроки в колонии строгого режима.