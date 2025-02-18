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Спасатели обнаружили тело седьмого погибшего горняка на руднике в Улытауской области

АСТАНА, 18 фев — Sputnik. Обнаружено тело седьмого погибшего горняка на руднике в Улытауской области, сообщает МЧС Казахстана.

Источник: Акорда

В ходе поисково-спасательных работ на руднике, принадлежащем ТОО «Корпорация Казахмыс», было найдено тело седьмого сотрудника. Его личность устанавливается. Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

говорится в сообщении

Акимат Улытауской области сообщил, что окажет материальную поддержку семьям погибших горняков.

Эта трагедия глубоко потрясла всех нас. Тяжелое событие стало невосполнимой утратой для нескольких семей. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Ваше горе — это общая боль для всех нас.

сообщает акимат региона

Также заявили, что будут приняты все необходимые меры для оказания поддержки семьям погибших. Это материальная и психологическая помощь.

Корпорация «Казахмыс» обещала выплатить семьям погибших на руднике Жомарт горняков зарплаты за 10 лет и оплатит обучение для их детей.

Также в корпорации обязуются погасить все кредиты и займы погибших работников, а семьям назначить ежемесячные выплаты по потере кормильца и оплатить обучение детей.

Напомним, накануне 17 февраля в Жанааркинском районе Улытауской области на руднике Жомарт ТОО «Корпорация Казахмыс» произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались за завалом.

МЧС