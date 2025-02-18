Спасатели обнаружили тело седьмого погибшего горняка на руднике в Улытауской области

В ходе поисково-спасательных работ на руднике, принадлежащем ТОО «Корпорация Казахмыс», было найдено тело седьмого сотрудника. Его личность устанавливается. Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Акимат Улытауской области сообщил, что окажет материальную поддержку семьям погибших горняков.
Эта трагедия глубоко потрясла всех нас. Тяжелое событие стало невосполнимой утратой для нескольких семей. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Ваше горе — это общая боль для всех нас.
Также заявили, что будут приняты все необходимые меры для оказания поддержки семьям погибших. Это материальная и психологическая помощь.
Корпорация «Казахмыс» обещала выплатить семьям погибших на руднике Жомарт горняков зарплаты за 10 лет и оплатит обучение для их детей.
Также в корпорации обязуются погасить все кредиты и займы погибших работников, а семьям назначить ежемесячные выплаты по потере кормильца и оплатить обучение детей.
Напомним, накануне 17 февраля в Жанааркинском районе Улытауской области на руднике Жомарт ТОО «Корпорация Казахмыс» произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались за завалом.