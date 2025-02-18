Водитель «Лады» насмерть сбил пешехода в Саянске

ДТП со смертельным исходом произошло в Саянске. Там водитель «Лады Веста» сбил пешехода на «зебре». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области. Авария произошла 17 февраля около 17:20 на шестом километре трассы на подъезде к Саянску.