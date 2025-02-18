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Водитель «Лады» насмерть сбил пешехода в Саянске

Водитель отечественного авто был трезв.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

ДТП со смертельным исходом произошло в Саянске. Там водитель «Лады Веста» сбил пешехода на «зебре». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области. Авария произошла 17 февраля около 17:20 на шестом километре трассы на подъезде к Саянску.

— Предварительно установлено, что 60-летний мужчина, управляя автомобилем «LADA VESTA», двигаясь в направлении города Саянска, не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, тем самым совершил на него наезд, — поделились госавтоинспекторы.

Пешеходом был 70-летний мужчина. Он умер на месте до приезда скорой. Водителю провели освидетельствование. Процедура подтвердила, что сибиряк трезв. Сейчас полицейские проводят проверку. А владельцам машин напоминают о необходимости уступать дорогу пешеходам.