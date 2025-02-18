Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске безалаберный курильщик поджег квартиру

В Челябинске жильцам пришлось эвакуироваться из многоэтажки из-за пожара.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске в очередной раз случился пожар по вине курильщика. Мужчина случайно поджег сигаретой собственную квартиру на втором этаже дома по улице Российской.

Загорелась кровать, домашние вещи, пламя поползло по стенам.

Как рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области, огонь успел охватить 15 квадратных метров прежде, чем его потушили.

46-летний курильщик успел спастись их горящей квартиры. Мужчине предложили медицинскую помощь, но он отказался от госпитализации. Из дома по лестницам эвакуировались десять человек, из них никто не пострадал.

пожары
МЧС