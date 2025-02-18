В Челябинске безалаберный курильщик поджег квартиру

В Челябинске в очередной раз случился пожар по вине курильщика. Мужчина случайно поджег сигаретой собственную квартиру на втором этаже дома по улице Российской.
Загорелась кровать, домашние вещи, пламя поползло по стенам.
Как рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области, огонь успел охватить 15 квадратных метров прежде, чем его потушили.
46-летний курильщик успел спастись их горящей квартиры. Мужчине предложили медицинскую помощь, но он отказался от госпитализации. Из дома по лестницам эвакуировались десять человек, из них никто не пострадал.