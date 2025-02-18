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Самолет, следовавший из Минеральных Вод в Алма-Аты, из-за тумана перенаправлен в Ташкент

ТАШКЕНТ, 18 февраля. /ТАСС/. Самолет российской авиакомпании Azimuth Airlines, следовавший по маршруту Минеральные Воды (Россия) — Алма-Аты (Казахстан), из-за тумана в аэропорту назначения перенаправлен в воздушную гавань Ташкента. Об этом сообщил телеграм-канал «Новости ташкентского неба».

Источник: Reuters

«Экипаж Superjet 100−95LR авиакомпании Azimuth Airlines рейса RA-89094 Минеральные Воды (MRV) — Алма-Аты (ALA) принял решение об уходе на запасной аэродром в Ташкент по причине тумана в аэропорту прибытия, видимость 50 м», — говорится в сообщении.