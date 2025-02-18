Самолет, следовавший из Минеральных Вод в Алма-Аты, из-за тумана перенаправлен в Ташкент

«Экипаж Superjet 100−95LR авиакомпании Azimuth Airlines рейса RA-89094 Минеральные Воды (MRV) — Алма-Аты (ALA) принял решение об уходе на запасной аэродром в Ташкент по причине тумана в аэропорту прибытия, видимость 50 м», — говорится в сообщении.