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Токаев выразил соболезнования семьям погибших шахтеров в Улытауской области

АСТАНА, 18 фев — Sputnik. Токаев выразил соболезнования семьям погибших шахтеров в Улытауской области.

Источник: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике корпорации «Казахмыс» в области Улытау.

сообщает Акорда

Также он поручил Правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия. Профильным ведомствам и акимату региона Токаев поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Напомним, накануне 17 февраля в Жанааркинском районе Улытауской области на руднике Жомарт ТОО «Корпорация Казахмыс» произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались за завалом. Никто не выжил, возбуждено уголовное дело.