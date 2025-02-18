Токаев выразил соболезнования семьям погибших шахтеров в Улытауской области

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике корпорации «Казахмыс» в области Улытау.
Также он поручил Правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия. Профильным ведомствам и акимату региона Токаев поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших.
Напомним, накануне 17 февраля в Жанааркинском районе Улытауской области на руднике Жомарт ТОО «Корпорация Казахмыс» произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались за завалом. Никто не выжил, возбуждено уголовное дело.