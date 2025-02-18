Токаев выразил соболезнования семьям погибших шахтеров в Улытауской области

Напомним, накануне 17 февраля в Жанааркинском районе Улытауской области на руднике Жомарт ТОО «Корпорация Казахмыс» произошло обрушение горной массы. В результате происшествия семь работников остались за завалом. Никто не выжил, возбуждено уголовное дело.