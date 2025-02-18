Двое моряков-приморцев пропали у берегов Камчатки в Беринговом море

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева, около 23 часов 16 февраля матросы отправились от берега к судну на аэролодке «Аллигатор». Лодку можно было наблюдать с берега по огням, но вскоре стало заметно, что её сносит течением. К месту направили буксир, однако, когда он приблизился, следов матросов в лодке уже не было. Двигатель работал на холостом ходу, навигационные огни горели, а спасательные жилеты оставались на борту. Немедленно организовали поисковые работы вдоль побережья, но они не дали результатов.