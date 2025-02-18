Двое моряков-приморцев пропали у берегов Камчатки в Беринговом море

На Камчатке продолжаются поиски двух матросов, пропавших в Беринговом море, сообщило ИА «Камчатское время». Как стало известно, мужчины оказались жителями Приморского края. Их исчезновение зафиксировали в ночь на 17 февраля, когда танкер «Гермес» стоял у села Корф.
По словам министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева, около 23 часов 16 февраля матросы отправились от берега к судну на аэролодке «Аллигатор». Лодку можно было наблюдать с берега по огням, но вскоре стало заметно, что её сносит течением. К месту направили буксир, однако, когда он приблизился, следов матросов в лодке уже не было. Двигатель работал на холостом ходу, навигационные огни горели, а спасательные жилеты оставались на борту. Немедленно организовали поисковые работы вдоль побережья, но они не дали результатов.
Днём в понедельник, 17 февраля, к поисковой операции подключили вертолёт.
Как выяснилось позже, первыми тревогу забили сотрудники службы безопасности компании «Корякгеологодобыча». Они сообщили, что двое мужчин 40 и 44 лет отправились к танкеру и вскоре перестали выходить на связь. В три часа ночи аэролодку обнаружили в пяти километрах юго-восточнее берега косы Корфа. На лодке были заметны механические повреждения, а в районе происшествия наблюдалось скопление обломков плавающего льда. Однако матросов там не оказалось, и их местонахождение до сих пор остаётся неизвестным.
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