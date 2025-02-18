Двухмесячный ребенок пострадал в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

В салоне, кроме водителя, находился супруг и двое детей — 6-летняя девочка ехала на заднем пассажирском сиденье, пристегнутая лишь штатным ремнем безопасности, а 2-месячная девочка перевозилась в коробе от детской коляски, без автолюльки и не была зафиксирована ремнем безопасности, установили полицейские.