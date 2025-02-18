Двухмесячный ребенок пострадал в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

В дорожной аварии на 137-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень под Камышловом пострадал двухмесячный ребенок. 36-летняя женщина-водитель за рулем Kia Rio выбрала скорость движения, не соответствующую погодным и дорожным условиям, в результате чего допустила занос транспортного средства с последующим наездом на ограждения и снежный вал.
«В результате ДТП пострадала 2-хмесячная девочка-пассажир, с различными травмами доставлена в больницу Камышлова, далее перенаправлена в больницу Екатеринбурга», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В салоне, кроме водителя, находился супруг и двое детей — 6-летняя девочка ехала на заднем пассажирском сиденье, пристегнутая лишь штатным ремнем безопасности, а 2-месячная девочка перевозилась в коробе от детской коляски, без автолюльки и не была зафиксирована ремнем безопасности, установили полицейские.
Материалы по факту ДТП направят в отделение полиции по месту проживания родителей, в город Пыть-Ях ХМАО — Югра, для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.