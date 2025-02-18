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Полиция в Уфе задержала мужчину, напавшего на школьниц в подъезде

Они пришли после уроков к подружке.

Источник: freepik.com

В Уфе полицейские задержали мужчину, напавшего на школьниц в подъезде жилого дома на улице Зорге. Об этом сообщает телеграм-канал «Честный репортаж».

Девочки пришли к подружке после уроков и когда собирались уходить в тамбуре возник незнакомец и зашел к ним в квартиру. После одну схватил за волосы, вторую ударил по лицу.

Школьниц, которые стали кричать, спасли соседи. Мужчина скрылся, но позже его задержали.

Жильцы соседних домов распознали в нападавшем местного жителя, злоупотребляющего алкоголем.