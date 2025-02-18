Полиция в Уфе задержала мужчину, напавшего на школьниц в подъезде

В Уфе полицейские задержали мужчину, напавшего на школьниц в подъезде жилого дома на улице Зорге. Об этом сообщает телеграм-канал «Честный репортаж».
Девочки пришли к подружке после уроков и когда собирались уходить в тамбуре возник незнакомец и зашел к ним в квартиру. После одну схватил за волосы, вторую ударил по лицу.
Школьниц, которые стали кричать, спасли соседи. Мужчина скрылся, но позже его задержали.
Жильцы соседних домов распознали в нападавшем местного жителя, злоупотребляющего алкоголем.