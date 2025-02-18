Пьяный житель Приморья разбил стекло в автобусе после скандала в салоне

В Приморье сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в повреждении городского автобуса. Инцидент произошел в городе Артёме, где местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в салоне транспортного средства.
По имеющейся информации, мужчина громко разговаривал по телефону, используя нецензурную лексику, и игнорировал замечания водителя. После выхода на одной из остановок он разбил стекло автобуса и повредил зеркало заднего вида.
Сотрудники вневедомственной охраны, получив ориентировку на подозреваемого, оперативно задержали его во время патрулирования улиц. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство»). Расследование инцидента продолжается.