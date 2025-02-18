Омский апелляционный суд подтвердил приговор убийце заслуженного учителя

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Омского областного суда жителю Большереченского района. 62-летний пенсионер из Евгащино забил до смерти 88-летнюю пенсионерку, заслуженного учителя РСФСР.
Преступление было совершено в начале июля 2023 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пришел к своей бывшей учительнице с просьбой о займе в 100 рублей. Женщина ему отказала. Завязалась перепалка. В ходе конфликта убийца нанес пенсионерке множественные удары металлической трубой и задушил ее.
В данный момент приговор вступил в законную силу и обжалованию не подлежит.
Ранее мы рассказывали, как проходил суд над убийцей учительницы.