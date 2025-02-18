Омский апелляционный суд подтвердил приговор убийце заслуженного учителя

Преступление было совершено в начале июля 2023 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пришел к своей бывшей учительнице с просьбой о займе в 100 рублей. Женщина ему отказала. Завязалась перепалка. В ходе конфликта убийца нанес пенсионерке множественные удары металлической трубой и задушил ее.