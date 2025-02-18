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«Села в такси и не вернулась»: в Приморье нашли тело пропавшей девушки

Девушку из Большого Камня нашли мертвой спустя 2 дня поисков.

Источник: Комсомольская правда

В Большом Камне 16 февраля пропала 22-летняя девушка, спустя два дня поисков ее нашли мертвой. Источник «КП» сообщил, следов насильственной смерти нет. Причины гибели не озвучиваются.

16 февраля жительница Большого Камня вышла из дома в микрорайоне «Солнечный», села в такси и уехала. Примерно в 5:40 она выходила на связь с кем-то из знакомых, с того момента о ней никто ничего не слышал.

Поиски длились несколько дней, но 18 февраля поступила печальная весть — пропавшей больше нет в живых. Поисковая операция завершена.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье нашли пропавших в лесу девушку и двух подростков. Два дня они бродили по лесному массиву, пока на помощь не пришла полиция и волонтеры.

несчастный случай