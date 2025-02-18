В Челябинской области за две недели произошло 5 нападений на медработников

Там напомнили, что у выездных бригад экстренной службы есть тревожная кнопка, при нажатии которой на место прибывает наряд Росгвардии. Кроме того, все сотрудники проходят инструктаж по предупреждению конфликтных ситуаций и действиям во время них. Нападения на медиков, особенно оказывающих экстренную помощь, чаще всего связаны с неадекватным состоянием пациентов или их близких.