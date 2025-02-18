В Челябинской области за две недели произошло 5 нападений на медработников

Об этом говорится в комментарии Минздрава Челябинской области.
Ведомство прокомментировало последний случай, который произошел в Магнитогорске.
«Бригада скорой медицинской помощи приехала на вызов. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на фельдшера и нанес удар в голову», — рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что у выездных бригад экстренной службы есть тревожная кнопка, при нажатии которой на место прибывает наряд Росгвардии. Кроме того, все сотрудники проходят инструктаж по предупреждению конфликтных ситуаций и действиям во время них. Нападения на медиков, особенно оказывающих экстренную помощь, чаще всего связаны с неадекватным состоянием пациентов или их близких.
«За последние две недели произошло пять нападений на медицинских работников. Это недопустимо! Врачи, фельдшеры и медсестры ежедневно рискуют своей жизнью ради спасения других. Они заслуживают уважения и благодарности, а не агрессии и насилия. Кто-то уходит из профессии, опасаясь за свою жизнь», — говорит министр Татьяна Колчинская.
По ее словам, каждый такой инцидент будет рассматриваться максимально серьезно, а дебоширы понесут наказание по всей строгости закона.