Пьяный красноярец сжег автомобиль приятеля

В Красноярске задержали мужчину, который поджег чужой автомобиль. Как рассказали в полиции, сам инцидент произошел прошлым летом, когда 44-летний нарушитель пришел в гости к приятелю, однако выяснилось, что тот уехал в командировку. Так как задержанный был пьян, сожительница знакомого не захотела пускать гостя в квартиру.