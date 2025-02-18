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Пьяный красноярец сжег автомобиль приятеля

Сожительница знакомого не захотела впускать нарушителя в квартиру.

В Красноярске задержали мужчину, который поджег чужой автомобиль. Как рассказали в полиции, сам инцидент произошел прошлым летом, когда 44-летний нарушитель пришел в гости к приятелю, однако выяснилось, что тот уехал в командировку. Так как задержанный был пьян, сожительница знакомого не захотела пускать гостя в квартиру.

Разозлившись, мужчина сначала проколол колеса припаркованной во дворе «Тойоты» приятеля, а затем, проникнув в салон, сломал магнитолу и поджег коврик в багажнике. За довольно короткое время огонь перешел в салон — в итоге автомобиль сгорел, а ущерб составил 600 тысяч рублей.

В настоящее время задержанный находится под подпиской о невыезде. Отметим, что ранее мужчина уже был судим.

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