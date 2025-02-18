Новые улики по делу экс мэра Самары найдены в квартире

Вскоре подозреваемую в преступлении задержали — ею оказалась внучка Тарховых. Следствие установило, что девушка находилась в сложном финансовом положении и имела долги. По версии следствия, она заранее готовилась к преступлению, приобрела строительную пилу, химические реагенты и другие материалы. В ходе расследования у нее нашли паспорта и телефоны погибших, а также установили факты продажи ювелирных украшений и автомобиля, принадлежавшего семье.