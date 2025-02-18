Новые улики по делу экс мэра Самары найдены в квартире

По информации РИА НОВОСТИ, следователи-криминалисты обнаружили следы крови, предположительно принадлежащие бывшему мэру Самары Виктору Тархову и его супруге. Эксперты смогли выявить их, несмотря на попытки скрыть улики с помощью химических веществ.
Для исследования использовали современные методы криминалистики, что позволило выявить не только кровь, но и частицы кровеносных сосудов. Обнаруженные образцы помогут в расследовании уголовного дела, возбужденного после исчезновения супружеской пары. Напомним, что 31 января друг Виктора Тархова сообщил в полицию о его пропаже. Выяснилось, что супруги перестали выходить на связь в конце декабря.
Вскоре подозреваемую в преступлении задержали — ею оказалась внучка Тарховых. Следствие установило, что девушка находилась в сложном финансовом положении и имела долги. По версии следствия, она заранее готовилась к преступлению, приобрела строительную пилу, химические реагенты и другие материалы. В ходе расследования у нее нашли паспорта и телефоны погибших, а также установили факты продажи ювелирных украшений и автомобиля, принадлежавшего семье.