Влез в долги и втянул сожительницу: мужчина отдал мошенникам больше четырех миллионов рублей

Житель Ванинского района попал в ловушку мошенников. Они уговорили его инвестировать в сомнительный проект. Все началось с интернет-рекламы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мужчина увидел в интернете рекламное предложение о выгодных инвестициях, перешел по ссылке и оставил свою заявку. Вскоре ему позвонил человек, который представился агентом инвестиционной компании, и предложил установить на телефон специальное приложение для дальнейших операций.
«Мужчину убедили вкладывать больше денег, а чтобы увеличить сумму, предложили оформить кредиты в банке», — рассказали в ОМВД России по Ванинскому району.
Мужчина взял кредит сам и убедил свою сожительницу сделать то же самое. За время общения с мошенниками он перевел им больше четырех миллионов рублей. Сейчас полиция занимается расследованием и ищет аферистов.