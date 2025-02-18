Спасатели ликвидируют пожар в больнице Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре загорелась городская больница № 7 по ул. Димитрова. В настоящее время на место происшествия приехали спасатели ГУ МЧС России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Загорелся один из корпусов больницы, а именно травматологический. Само возгорание не очень сильное, но наблюдается задымление. Пожарные уже работают на месте, и люди эвакуированы, — сообщили в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре.
Как уточнили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, очаг находился в бытовом помещении на третьем этаже на площади около 15 квадратных метров. Пламя быстро ликвидировали. Персонал объекта организовал эвакуацию людей. С помощью спасательных устройств из опасной зоны выведено 8 человек. Информации о пострадавших нет.