Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Якутске самолет не мог совершить посадку из-за поломки шасси

ЯКУТСК, 18 февраля. /ТАСС/. Самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Олекминск — Якутск, не мог совершить посадку из-за поломки шасси. На место происшествия выезжали спасатели. Об этом сообщили в службе спасения Якутии.

«В 13:15 (07:15 мск) на номер оперативного дежурного службы спасения Якутии поступил вызов — в аэропорту Якутска не может совершить посадку самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Олекминск — Якутск. Самолет “Полярных авиалиний” должен был совершить посадку в 13:15. Причина — поломка шасси», — говорится в сообщении.

Позже в службе спасения региона заявили, что самолет благополучно приземлился в аэропорту. «В 13:32 (07:32 мск) объявлен отбой по тревоге, объявленный ранее по факту поломки шасси самолета Ан-24 в аэропорту Якутска», — указано в сообщении.

На борту самолета находились 34 пассажира и 5 человек экипажа.