В Якутске самолет не мог совершить посадку из-за поломки шасси

«В 13:15 (07:15 мск) на номер оперативного дежурного службы спасения Якутии поступил вызов — в аэропорту Якутска не может совершить посадку самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Олекминск — Якутск. Самолет “Полярных авиалиний” должен был совершить посадку в 13:15. Причина — поломка шасси», — говорится в сообщении.
Позже в службе спасения региона заявили, что самолет благополучно приземлился в аэропорту. «В 13:32 (07:32 мск) объявлен отбой по тревоге, объявленный ранее по факту поломки шасси самолета Ан-24 в аэропорту Якутска», — указано в сообщении.
На борту самолета находились 34 пассажира и 5 человек экипажа.