В Якутске самолет не мог совершить посадку из-за поломки шасси

«В 13:15 (07:15 мск) на номер оперативного дежурного службы спасения Якутии поступил вызов — в аэропорту Якутска не может совершить посадку самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Олекминск — Якутск. Самолет “Полярных авиалиний” должен был совершить посадку в 13:15. Причина — поломка шасси», — говорится в сообщении.