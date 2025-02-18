Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека остаются в больницах после аварии на мосту в Омске

О характере травм пострадавших в ДТП с автобусами на Комсомольском мосту не сообщается.

Источник: Аргументы и факты

Под наблюдением медиков в больнице остаются трое пострадавших в аварии с автобусами на Комсомольском мосту в Омске. 14 февраля в результате столкновения двух автобусов и трёх легковых машин перед поворотом с моста на улицу Думскую пострадали 11 пассажиров общественного транспорта.

О характере травм и лечении в региональном минздраве не сообщают. В ведомстве лишь отмечают, что состояние пострадавших «удовлетворительное». Об этом пишет сайт «КП-Омск», ссылаясь на ведомство.

Авария произошла в пятницу, 14 февраля, рано утром. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Его расследование контролирует прокуратура.