Три человека остаются в больницах после аварии на мосту в Омске

Под наблюдением медиков в больнице остаются трое пострадавших в аварии с автобусами на Комсомольском мосту в Омске. 14 февраля в результате столкновения двух автобусов и трёх легковых машин перед поворотом с моста на улицу Думскую пострадали 11 пассажиров общественного транспорта.