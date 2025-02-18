Три человека остаются в больницах после аварии на мосту в Омске

Под наблюдением медиков в больнице остаются трое пострадавших в аварии с автобусами на Комсомольском мосту в Омске. 14 февраля в результате столкновения двух автобусов и трёх легковых машин перед поворотом с моста на улицу Думскую пострадали 11 пассажиров общественного транспорта.
О характере травм и лечении в региональном минздраве не сообщают. В ведомстве лишь отмечают, что состояние пострадавших «удовлетворительное». Об этом пишет сайт «КП-Омск», ссылаясь на ведомство.
Авария произошла в пятницу, 14 февраля, рано утром. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Его расследование контролирует прокуратура.