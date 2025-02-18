Белорус бесплатно ездил в транспорте по поддельному удостоверению инвалида

В ведомстве отметили, что указанная в документе степень утраты здоровья не соответствовала внешнему виду пассажира, а также физическому и психическому состоянию. Это вызвало подозрения у контролеров, и они сообщили про указанный факт в милицию. Милиционеры изъяли удостоверение, направив его на проведение экспертизы.