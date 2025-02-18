Белорус бесплатно ездил в транспорте по поддельному удостоверению инвалида

Белорус три года ездил бесплатно в транспорте по поддельному удостоверению инвалида. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Сообщается, что в момент поездки в общественном транспорте житель Барановичей 1950 года рождения предъявил контролерам удостоверение инвалида I группы, которое дает право на бесплатный проезд.
В ведомстве отметили, что указанная в документе степень утраты здоровья не соответствовала внешнему виду пассажира, а также физическому и психическому состоянию. Это вызвало подозрения у контролеров, и они сообщили про указанный факт в милицию. Милиционеры изъяли удостоверение, направив его на проведение экспертизы.
Согласно выводам эксперта Барановичского межрайонного отдела ГКСЭ, удостоверение было изготовлено предприятием, осуществляющим его выпуск. Однако ранее наклеенная фотография была удалена, а на ее место поместили новое фото. Кроме того, изменения были внесены в содержание записей, которые расположены на лицевой и оборотной сторонах документа.
Белорус несколько лет ездил в общественном транспорте бесплатно по поддельному удостоверению инвалида. Фото: sudexpert.gov.by.
Задержанный мужчина рассказал, что около трех лет назад удостоверение ему изготовил знакомый, у которого был друг с инвалидностью. После смерти мужчина присвоил документ. А затем, с целью оказания услуги, переклеил фото и внес информацию о другом человеке.
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