Мужчина погиб в пожаре в Екатеринбурге

За минувшие сутки на Среднем Урале ликвидировали 16 пожаров, половина из которых случились в жилом секторе. В результате пожаров погиб один человек, сообщили в МЧС по Свердловской области.
Так, накануне на улице Исламская в Екатеринбурге горел частный жилой дом на площади 20 квадратных метров. В пожаре погиб мужчина, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.
На улице Машинная в Екатеринбурге горели три строительных вагончика на площади 45 «квадратов». С огнем 20 минут боролись 9 спасателей на двух спецмашинах.
В Серове на улице Каляева на площади 1 квадратный метр горел мусор в почтовом ящике на лестничной клетке 5-этажного жилого дома. Возгорание потушили сам жильцы до прибытия пожарных.
На улице Расточная в Екатеринбурге горело домашнее имущество в комнате на первом этаже двухэтажного жилого дома. Пожар на площади 6 квадратных метров потушили за 13 минут 9 спасателей на трех единицах техники.
Напомним, в ночь на 18 февраля в Екатеринбурге сгорели восемь грузовых автомобилей.