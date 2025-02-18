Жителя Приангарья поймали при повторной попытке украсть колбасу

Отмечается, что первоначально в полицию поступило заявление о краже из продуктового магазина 11 палок колбасы, в том числе сервелата и копченых изделий. Камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который тщательно выбирал товар и прятал его в спортивную сумку. Сотрудники полиции изъяли видеозапись и начали поиск вора. Однако подозреваемый утром следующего дня вернулся в магазин, где был остановлен работниками торгового зала при попытке вынести еще 13 палок различных колбас.