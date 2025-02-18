Жителя Приангарья поймали при повторной попытке украсть колбасу

ИРКУТСК, 18 фев — РИА Новости. Житель Черемхово украл из местного магазина 11 палок колбасы, продал их, а на следующий день вернулся в тот же магазин и был пойман при попытке вынести еще 13 колбас, заведено дело о краже, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
«В Черемхово полицейские раскрыли “колбасную” кражу. Добычей предполагаемого злоумышленника стали 24 палки колбасы. Он попался сотрудникам магазина, вернувшись за второй порцией. По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ “Кража”», — говорится в сообщении.
Отмечается, что первоначально в полицию поступило заявление о краже из продуктового магазина 11 палок колбасы, в том числе сервелата и копченых изделий. Камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который тщательно выбирал товар и прятал его в спортивную сумку. Сотрудники полиции изъяли видеозапись и начали поиск вора. Однако подозреваемый утром следующего дня вернулся в магазин, где был остановлен работниками торгового зала при попытке вынести еще 13 палок различных колбас.
Задержанным оказался 43-летний ранее судимый местный житель. Общая сумма причинённого им ущерба превысила шесть тысяч рублей. Свою вину «колбасный вор» признал и рассказал, что в первый день продал похищенное за 1200 рублей.