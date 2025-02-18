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Полиция проверит сообщение о парнях, избивавших прохожих в Усть-Илимске

МВД: обращений в дежурные части полиции не поступало.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В социальных сетях и пабликах Усть-Илимска активно распространяется информация о трех неизвестных парнях. Якобы молодые люди ходят в черных масках и пристают к прохожим, после избивают. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области, предварительно, обращений в дежурные части города не поступало.

— Информация, выявленная в сети интернет, проверяется, — поделились в полиции.

Некоторые жители пишут о попытках избить школьников и просят провести с детьми профилактические беседы. Пока рано судить о достоверности сообщения. Разобраться во всем предстоит правоохранительным органам.