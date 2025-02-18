Полиция проверит сообщение о парнях, избивавших прохожих в Усть-Илимске

В социальных сетях и пабликах Усть-Илимска активно распространяется информация о трех неизвестных парнях. Якобы молодые люди ходят в черных масках и пристают к прохожим, после избивают. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области, предварительно, обращений в дежурные части города не поступало.