Минчанка вылила бутылку уксуса на голову мужа, застав его с любовницей. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в пресс-службе прокуратуры Партизанского района.
Сообщается, что 63-летняя жительница Минска вместе с внучкой утром вернулась из туристической поездки. Она зашла в квартиру и в гостиной застала мужа с любовницей — они лежали на диване без одежды. Минчанка на эмоциях взяла на кухне бутылку с уксусом и вылила ее на голову супруга.
После инцидента мужчина куда-то уехал, но вернулся домой днем вместе с милицией. В отношении женщины было заведено уголовное дело. Из заключения эксперта следует, что супруг получил ожоги оболочки левого глаза. Также выявлены ожоги головы, шеи, туловища общей площадью около 11%.
Заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук отметил, что минчанка работает уборщицей в государственной организации. Ей было предъявлено обвинение по части 1 статьи 149 Уголовного кодекса — Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. Стужук уточнил, что по указанной статье предусматривается вплоть до трех лет лишения свободы со штрафом или же без него. Минчанка вину признала полностью, раскаялась в содеянном.
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