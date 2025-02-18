Минчанка вылила бутылку уксуса на голову мужа, застав его с любовницей

Сообщается, что 63-летняя жительница Минска вместе с внучкой утром вернулась из туристической поездки. Она зашла в квартиру и в гостиной застала мужа с любовницей — они лежали на диване без одежды. Минчанка на эмоциях взяла на кухне бутылку с уксусом и вылила ее на голову супруга.