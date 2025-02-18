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В центре Ростова произошло массовое ДТП

В массовом ДТП в центре Ростова пострадал ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 17 февраля.

По предварительной информации ведомства, водитель «Хавал Джулион» двигался по проспекту Театральному. В какой-то момент он не справился с управлением и на всей скорости врезался в автомобиль «Опель Корса». От сильного удара «Хавал Джулион» отбросило на «Фольксваген Поло», который потом столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».

В результате столкновения, в ДТП пострадал пассажир «Хавал Джулион». Ребенка с травмами доставили в больницу.