В центре Ростова произошло массовое ДТП

По предварительной информации ведомства, водитель «Хавал Джулион» двигался по проспекту Театральному. В какой-то момент он не справился с управлением и на всей скорости врезался в автомобиль «Опель Корса». От сильного удара «Хавал Джулион» отбросило на «Фольксваген Поло», который потом столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».