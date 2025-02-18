Ночью в Екатеринбурге сгорели восемь «Камазов»

Пожар произошел на ул. Животноводов, сообщение о нем поступило 18 февраля в 00:09. На площади 90 кв. м сгорели кабины и моторные отсеки грузовых автомобилей — в тушении участвовали три единицы техники и 14 человек личного состава. Ликвидировать пожар удалось в 1:32.