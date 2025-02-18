Мужчина задержан за угрозы ножом сотруднику безопасности в поезде на Кольцевой линии метро

«По предварительной информации, инцидент произошел в вагоне электропоезда, следующего от станции “Курская” до станции “Таганская” Кольцевой линии. Работники ведомственной охраны столичного метро подошли к спящему на сиденьях пассажиру, чтобы разбудить его. Мужчина отреагировал агрессивно, достал нож и, угрожая расправой, стал направлять его в сторону одного из работников. На станции “Таганская” нападавший вышел из вагона поезда», — говорится в сообщении.