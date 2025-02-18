Мужчина задержан за угрозы ножом сотруднику безопасности в поезде на Кольцевой линии метро

«По предварительной информации, инцидент произошел в вагоне электропоезда, следующего от станции “Курская” до станции “Таганская” Кольцевой линии. Работники ведомственной охраны столичного метро подошли к спящему на сиденьях пассажиру, чтобы разбудить его. Мужчина отреагировал агрессивно, достал нож и, угрожая расправой, стал направлять его в сторону одного из работников. На станции “Таганская” нападавший вышел из вагона поезда», — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о произошедшем была передана полицейским УВД на Московском метрополитене. Оперативно прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника на станции «Таганская» и доставили в отдел полиции. При нем был обнаружен нож, который изъят и направлен на исследование.
«Дознавателем УВД на ММ ГУ МВД России по Москве в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (“Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью”). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в ведомстве.