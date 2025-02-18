Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимский закладчик наркотиков «заработал» криптовалютой 100 тыс. рублей, и теперь его ждет суд

В Уфе осудят мужчину, распространявшего за криптовалюту наркотики.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе мужчина предстанет перед судом за попытку сбыта наркотиков и легализацию преступных доходов. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры.

С января по август прошлого года мужчина работал курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. Однажды он получил через мессенджер координаты оптовой партии запрещенных веществ, и забрал ее в лесу возле села Русский Юрмаш в Уфимском районе для распространения на территории Уфы и Благовещенского района.

За оборудование «закладок» злоумышленник получил более 100 тысяч рублей в виде криптовалюты, которые после конвертации он перевел на свои банковские счета.

На мужчину завели уголовное дело по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и «Легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления». Обвиняемый признал вину. Материалы дела направлены в Благовещенский районный суд для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.