Уфимский закладчик наркотиков «заработал» криптовалютой 100 тыс. рублей, и теперь его ждет суд

В Уфе мужчина предстанет перед судом за попытку сбыта наркотиков и легализацию преступных доходов. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры.
С января по август прошлого года мужчина работал курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. Однажды он получил через мессенджер координаты оптовой партии запрещенных веществ, и забрал ее в лесу возле села Русский Юрмаш в Уфимском районе для распространения на территории Уфы и Благовещенского района.
За оборудование «закладок» злоумышленник получил более 100 тысяч рублей в виде криптовалюты, которые после конвертации он перевел на свои банковские счета.
На мужчину завели уголовное дело по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и «Легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления». Обвиняемый признал вину. Материалы дела направлены в Благовещенский районный суд для рассмотрения по существу.
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