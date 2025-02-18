Уфимский закладчик наркотиков «заработал» криптовалютой 100 тыс. рублей, и теперь его ждет суд

С января по август прошлого года мужчина работал курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. Однажды он получил через мессенджер координаты оптовой партии запрещенных веществ, и забрал ее в лесу возле села Русский Юрмаш в Уфимском районе для распространения на территории Уфы и Благовещенского района.