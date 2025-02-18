В Башкирии на ходу загорелся автобус с 70 пассажирами

Сотрудники МЧС по РБ потушили возгорание. Как сообщили в пресс-службе ведомства, двигатель маршрутного автобуса загорелся во время движения по улице Первомайской. Все пассажиры самостоятельно эвакуировались, пострадавших нет.
Горение в моторном отсеке сотрудники МЧС потушили на площади 0,5 кв. м.
По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в ходе надзорных мероприятий надзорное ведомство установит обстоятельства и причины случившегося, проверит работу перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации машины.