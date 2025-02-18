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В Башкирии на ходу загорелся автобус с 70 пассажирами

На ходу загорелся автобус с 70 пассажирами в городе Салавате.

Источник: МЧС по РБ

Сотрудники МЧС по РБ потушили возгорание. Как сообщили в пресс-службе ведомства, двигатель маршрутного автобуса загорелся во время движения по улице Первомайской. Все пассажиры самостоятельно эвакуировались, пострадавших нет.

Горение в моторном отсеке сотрудники МЧС потушили на площади 0,5 кв. м.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в ходе надзорных мероприятий надзорное ведомство установит обстоятельства и причины случившегося, проверит работу перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации машины.

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