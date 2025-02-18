Двух жителей Приморья будут судить за незаконную добычу трепанга

Она отметила, что в декабре 2023 года в ходе рейда полицейские заметили браконьеров на берегу залива Посьета. Нарушители попытались скрыться на автомобиле, но их задержали. В машине у них нашли водолазное снаряжение и емкости с живым дальневосточным трепангом.