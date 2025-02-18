Двух жителей Приморья будут судить за незаконную добычу трепанга

«Мои коллеги из СО ОМВД России “Хасанский” Приморского края окончили предварительное расследование уголовного дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Перед судом предстанут двое местных жителей… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хасанский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу», — написала Волк в Telegram-канале.
Она отметила, что в декабре 2023 года в ходе рейда полицейские заметили браконьеров на берегу залива Посьета. Нарушители попытались скрыться на автомобиле, но их задержали. В машине у них нашли водолазное снаряжение и емкости с живым дальневосточным трепангом.
«Всего изъято около 3 тысяч экземпляров. Выяснилось, что злоумышленники незаконно вылавливали краснокнижных морских животных во внутренних водах Японского моря. Сотрудники полиции выпустили их в естественную среду обитания», — добавила Волк.
Трепанг (морской огурец, морской женьшень) — беспозвоночное животное, из-за своих целебных свойств находится на грани полного истребления. Считается, что он эффективен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладает мощными стимулирующими и укрепляющими свойствами, широко используется в китайской медицине. Добыча диких особей трепанга на Дальнем Востоке запрещена.