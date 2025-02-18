В аэропорту Турции приостановили полеты из-за неопознанного объекта

«Около 22.00 (совпадает с мск) в аэропорту Газиантепа пилоты увидели светящийся неопознанный объект на высоте около 10 тысяч футов и сообщили о ситуации на диспетчерскую вышку. После сообщения двух пилотов об объекте, который не был виден на радарах, посадка и взлет самолетов в аэропорту были прекращены», — пишет издание.
По данным газеты, объект может быть беспилотным летательным аппаратом.
«Пока нет точной информации об источнике света, но сообщается, что воздушное движение будет возобновлено для полетов после уточнения объекта, который, предположительно, является дроном», — сообщила газета.