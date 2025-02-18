В аэропорту Турции приостановили полеты из-за неопознанного объекта

«Около 22.00 (совпадает с мск) в аэропорту Газиантепа пилоты увидели светящийся неопознанный объект на высоте около 10 тысяч футов и сообщили о ситуации на диспетчерскую вышку. После сообщения двух пилотов об объекте, который не был виден на радарах, посадка и взлет самолетов в аэропорту были прекращены», — пишет издание.