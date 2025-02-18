У мыса Панагия на Кубани убрали два грузовых трюма танкера «Волгонефть-239»

По словам специалистов, демонтаж нижней части корпуса судна является самым сложным этапом работ. Чтобы разрезать нижнюю часть корпуса, ее с помощью спецтехники подтягивают на берег, затем фрагменты танкера отделяют один за одним. Ранее оставшуюся часть корпуса «Волгонефть-239» вытянули на берег на восемь метров.