У мыса Панагия на Кубани убрали два грузовых трюма танкера «Волгонефть-239»

Два грузовых трюма танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у мыса Панагия в Темрюкском районе, демонтировали. Об этом рассказал директор компании «ЭкоПромТех» Дмитрий Кириенко.
«Мы уже убрали седьмой и восьмой грузовые трюмы танкера. Теперь готовимся, чтобы подтащить еще часть корпуса танкера на берег», — цитирует Кириенко оперштаб Краснодарского края.
По словам специалистов, демонтаж нижней части корпуса судна является самым сложным этапом работ. Чтобы разрезать нижнюю часть корпуса, ее с помощью спецтехники подтягивают на берег, затем фрагменты танкера отделяют один за одним. Ранее оставшуюся часть корпуса «Волгонефть-239» вытянули на берег на восемь метров.
«Сроки поставлены, и мы их придерживаемся. Стараемся ускориться, пока позволяет погода», — сказал Дмитрий Кириенко.
По графику демонтаж судна полностью должны завершить к 31 марта.