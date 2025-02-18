На Южном Урале несовершеннолетний на угнанном ВАЗе влетел в столб

«Им оказался 17-летний магнитогорец, не имеющий постоянного места работы и ранее не привлекавшийся к ответственности. Злоумышленник проходил мимо и увидел припаркованную машину. Недолго думая, он сломал дверной замок, разобрал рулевую колонку и, соединив провода, угнал автомобиль. По пути следования подозреваемый не справился с управлением и на полосе кругового движения въехал в столб. После этого несовершеннолетний скрылся с места ДТП», — рассказали в ГУ МВД региона.