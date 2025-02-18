В Дальнегорске Приморского края загорелся полигон ТКО

«Возгорание на полигоне ТКО в Дальнегорске ликвидируют совместными силами. Над ликвидацией возгорания работают 37-я пожарная часть, 9-й отряд противопожарной службы — семь человек и три автоцистерны, обслуживающее учреждение — два погрузчика и один бульдозер планируют территорию, два самосвала подвозят грунт, техника “Дальнегорского ГОКа” помогает в планировке и подвозит воду», — говорится в сообщении.