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В Дальнегорске Приморского края загорелся полигон ТКО

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) загорелся в Дальнегорске Приморского края. Возгорание локализовано, сообщает пресс-служба администрации города.

«Возгорание на полигоне ТКО в Дальнегорске ликвидируют совместными силами. Над ликвидацией возгорания работают 37-я пожарная часть, 9-й отряд противопожарной службы — семь человек и три автоцистерны, обслуживающее учреждение — два погрузчика и один бульдозер планируют территорию, два самосвала подвозят грунт, техника “Дальнегорского ГОКа” помогает в планировке и подвозит воду», — говорится в сообщении.

В Telegram-канале администрации города Дальнегорска добавили, что возгорание локализовано, продолжаются пролив и засыпка территории.

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