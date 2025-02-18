Под Минском милиция задержала двоих мужчин из-за плантации на чердаке дома. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что сотрудниками наркоконтроля Первомайского РУВД при силовой поддержке СОБРа были задержаны двое жителей Минского района. Фигуранты на чердаке частного дома организовали помещение для выращивания наркосодержащих растений. Милиция обнаружила плантацию указанного растения.
В момент осмотра дома сотрудники милиции нашли и изъяли 22 куста опасного растения, предметы, которые необходимы для его выращивания, более 600 граммов готовой продукции, а также приспособления для курения.
Мужчины рассказали, что семена наркосодержащих растений купили в соседней стране и выращивали их для собственного потребления. Выяснилось, что один из задержанных ранее был судим за сбыт наркотиков. Заведено уголовное дело.
Ранее ОМОН задержал минского ИП, который маскировал свой «товар» под комки грязи.
Тем временем минчанка вылила бутылку уксуса на голову мужа, застав его с любовницей.
Кроме того, МВД сказало о проведении рейдов во всех районах Минска по поиску тунеядцев.