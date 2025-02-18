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В салоне были 70 пассажиров: в Салавате прямо во время движения вспыхнул автобус

В Салавате на ходу загорелся автобус с 70 пассажирами.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Салават во время движения загорелся автобус. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел на улице Первомайская. Известно, что в момент происшествия в салоне «НефАЗа» были 70 пассажиров. К счастью, всем им удалось самостоятельно эвакуироваться, и никто не пострадал.

На место ЧП были направлены сотрудники МЧС и аварийно-спасательного отряда Салавата. Специалисты потушили горение в моторном отсеке потушено на площади половины квадратного метра.

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