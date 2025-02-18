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В Севастополе из здания ТЦ эвакуировали 380 человек

Сообщение о задымлении поступило в пожарную службу вечером 17 февраля.

Источник: AP 2024

В Севастополе из здания ТЦ эвакуировали 380 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

Сообщение о задымлении поступило в пожарную службу вечером 17 февраля. К месту оперативно прибыли спасатели.

Людей, присутствующих в торговом центре, эвакуировали. Горения выявлено не было.

В результате задымления никто не пострадал. Специалисты проветрили помещение.

Ранее мы сообщали, что в Крыму из-за пожара в многоэтажном доме спасатели эвакуировали 10 человек. Всего за сутки 17 января бригада МЧС потушила пять возгораний на полуострове.

МЧС