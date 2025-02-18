В Севастополе из здания ТЦ эвакуировали 380 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.
Сообщение о задымлении поступило в пожарную службу вечером 17 февраля. К месту оперативно прибыли спасатели.
Людей, присутствующих в торговом центре, эвакуировали. Горения выявлено не было.
В результате задымления никто не пострадал. Специалисты проветрили помещение.
Ранее мы сообщали, что в Крыму из-за пожара в многоэтажном доме спасатели эвакуировали 10 человек. Всего за сутки 17 января бригада МЧС потушила пять возгораний на полуострове.