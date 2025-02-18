В Самарской области в двух пожарах погибли четыре человека

В понедельник, 17 февраля, два пожара, произошедшие в Борском и Безенчукском районах Самарской области унесли жизни четырёх человек.
Первая трагедия случилась около восьми вечера в селе Усманка Борского района. Здесь загорелся дом на площади 65 квадратных метров. На поступивший в 19:46 вызов к месту пожара направили два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 134 отряда № 48 и добровольную пожарную команду села Таволжанка.
Пожар удалось локализовать в 20:25, в течение 15минут — в 20:40 было потушено открытое горение. Полностью пожар потушили в 23:23.
В этом пожаре погибли два человека, и ещё один человек пострадал.
Второй смертельный пожар произошёл в поселке городского типа Осинки Безенчукского района. Вызванные в 22:19 на улицу Маяковского пожарные тушили горящий на площади 90 квадратных метров дом, пламя с которого могло перекинуться на соседние строения. Пожар был локализован в 23:05, а в 23:26 потушено открытое горение. На месте этого пожара погибли два человека.
Данные погибших на двух пожарах не уточняются.
Причины пожаров устанавливаются, сообщили в Центре по делам ГО ПБ и ЧС Самарской области.