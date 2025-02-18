В Самарской области в двух пожарах погибли четыре человека

Второй смертельный пожар произошёл в поселке городского типа Осинки Безенчукского района. Вызванные в 22:19 на улицу Маяковского пожарные тушили горящий на площади 90 квадратных метров дом, пламя с которого могло перекинуться на соседние строения. Пожар был локализован в 23:05, а в 23:26 потушено открытое горение. На месте этого пожара погибли два человека.