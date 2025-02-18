В Краснодарском крае в пожаре погиб 52-летний мужчина

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
По предварительным данные, 16 февраля в поселке Первомайском произошло возгорание в частном доме. Пожар был замечен соседями, которые сразу же вызвали помощь. После ликвидации огня в помещении был найден 52-летний мужчина. Следственный комитет предполагает, что причина возгорания могла связана с неосторожным обращением с огнем во время курения.
Следователь уже провел осмотр места происшествия. Специалисты будут устанавливать все обстоятельства инцидента, включая причины пожара и его эпицентр. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.
В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю также подчеркнули важность соблюдения мер предосторожности при обращении с огнем, особенно в закрытых помещениях.
Курение в доме часто становится причиной пожаров из-за неосторожного обращения с огнем. Заснувший курящий может уронить сигарету на постель или мебель, что приведет к возгоранию. Окурки, брошенные с балконов или из окон, также представляют опасность. Попадая на балконы нижних этажей, где хранятся старые вещи или горючие материалы, они могут вызвать пожар. Кроме того, окурок может залететь через открытую форточку в квартиру.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Динском районе в пожаре погибла женщина. Предполагаемой причиной возгорания площадью 25 квадратных метров стало короткое замыкание.