В Краснодарском крае в пожаре погиб 52-летний мужчина

Курение в доме часто становится причиной пожаров из-за неосторожного обращения с огнем. Заснувший курящий может уронить сигарету на постель или мебель, что приведет к возгоранию. Окурки, брошенные с балконов или из окон, также представляют опасность. Попадая на балконы нижних этажей, где хранятся старые вещи или горючие материалы, они могут вызвать пожар. Кроме того, окурок может залететь через открытую форточку в квартиру.