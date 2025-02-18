Погоня за пьяным лихачём в Колпино закончилась стрельбой

Колпинского водителя на «Сузуки Гранд Витара», который грубо нарушал ПДД и вёл себя на дороге небезопасно, попытались накануне задержать сотрудники Госавтоинспекции. Лихач решил, что ему удастся улизнуть от полицейских, чуть прибавив скорость и сделав вид, что не замечает спецсигналов и требования остановиться.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, полицейские преследовали нарушителя на двух патрульных автомобилях и для остановки блокировали его проезд на одной из улиц. Однако даже такой манёвр не вразумил лихача. Водитель внедорожника, не сбавляя скорость, летел прямиком на вышедших из автомобиля сотрудников Госавтоинспекции. Им пришлось применить табельное оружие: после предупредительного выстрела последовало несколько прицельных выстрелов по колёсам.
Только таким способом полиции удалось остановить фаната «Формулы-1». За рулем был невменяемый 49-летний житель Колпино. Пьяного лихача, живого и невредимого, задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.
Ранее петербургские правоохранители со стрельбой догоняли лихача в Выборгском районе города. Пьяный водитель без прав и на каршеринге уходил от оперативников буквально «огородами» — по пешеходным переходам, на красный свет и чуть не врезавшись в автобусную остановку.