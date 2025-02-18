Погоня за пьяным лихачём в Колпино закончилась стрельбой

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, полицейские преследовали нарушителя на двух патрульных автомобилях и для остановки блокировали его проезд на одной из улиц. Однако даже такой манёвр не вразумил лихача. Водитель внедорожника, не сбавляя скорость, летел прямиком на вышедших из автомобиля сотрудников Госавтоинспекции. Им пришлось применить табельное оружие: после предупредительного выстрела последовало несколько прицельных выстрелов по колёсам.