Стала известна причина смерти бобра в воронежской реке

Экологи представили результаты анализа воды в реке Толучеевка после произошедшей гибели бобра.
По информации, которую распространило министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области, сброс вредных веществ в реку не был обнаружен.
Согласно мнению экологов, бобр, тело которого было найдено в начале февраля в селе Заброды, скорее всего, не погиб от отравляющих веществ в воде. Его останки были обнаружены недалеко от места обитания других бобров, которые остаются здоровыми.
При осмотре трупа было замечено отверстие на голове животного, что может свидетельствовать о еголежении от огнестрельного ранения, однако эта информация пока не подтвержденная. К сожалению, провести детальный анализ тканей не получилось из-за высокой степени разложения тела, которое затем было кремировано.
Местные жители предполагают, что причиной гибели бобра могли стать сточные воды, сбрасываемые в реку, однако положение с загрязнением реки было проверено, и никаких доказательств этого не найдено. Заместитель министра лесного хозяйства Николай Фролов отметил, что бобр, по всей видимости, мог стать жертвой браконьеров или получить повреждения в результате конфликта с другими животными.
Напомним, что ранее в Воронежской области фиксировались случаи гибели бобров из-за загрязнения сточными водами, и местные жители опасаются за безопасность животных в связи с наблюдаемыми сбросами в реку Толучеевка. Однако недавние пробы воды вновь подтвердили ее безопасность.