Стала известна причина смерти бобра в воронежской реке

При осмотре трупа было замечено отверстие на голове животного, что может свидетельствовать о еголежении от огнестрельного ранения, однако эта информация пока не подтвержденная. К сожалению, провести детальный анализ тканей не получилось из-за высокой степени разложения тела, которое затем было кремировано.