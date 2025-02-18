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Минчанка заработала уголовное дело из-за редкой коллекционной куклы

Минчанка продавала несуществующую куклу в интернете и заработала уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка заработала уголовное дело, продавая в интернете несуществующую куклу. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Девушка пыталась продать несуществующую куклу и стала фигуранткой уголовного дела», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в милицию обратилась 20-летняя жительница Минска, ставшая жертвой мошенничества на торговой онлайн-площадке. Минчанка увидела в продаже редкую коллекционную куклу и решила ее купить.

Стоимость куклы была в разы ниже подобных предложений. Девушка в мессенджере связалась с продавцом для обсуждения деталей покупки. После этого минчанке отправили реквизиты банковской карты, куда она перевела около 230 рублей. В итоге, куклу она так и не дождалась. Продавец в мессенджере перестал отвечать. Несмотря на это минчанка сама нашла в соцсетях аккаунты продавца.

«Связавшись и договорившись с ним о встрече, минчанка обратилась в милицию», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники милиции задержали 21-летнюю жительницу Минска, обманувшую покупательницу. Фигурантка сказала, что намеревалась улучшить свое финансовое положение. По этой причине она нашла в интернете фото коробки с куклой и разместила объявление о продаже. Заведено уголовное дело по факту мошенничества.

Тем временем под Минском милиция задержала двоих мужчин из-за плантации на чердаке дома.

Ранее минчанка вылила бутылку уксуса на голову мужа, застав его с любовницей.

Кстати, более десяти фонтанов Минска уйдут на ремонт в 2025, включая самые известные.