Минчанка заработала уголовное дело из-за редкой коллекционной куклы

Стоимость куклы была в разы ниже подобных предложений. Девушка в мессенджере связалась с продавцом для обсуждения деталей покупки. После этого минчанке отправили реквизиты банковской карты, куда она перевела около 230 рублей. В итоге, куклу она так и не дождалась. Продавец в мессенджере перестал отвечать. Несмотря на это минчанка сама нашла в соцсетях аккаунты продавца.