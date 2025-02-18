Фигурант дела о побоях в Минкульте Пермского края Шаврин заявил отвод судье

Фигурант дела о побоях в Минкульте Пермского края Илья Шаврин заявил отвод судье на заседании 18 февраля, сообщает корреспондент сайта perm.aif.ru из зала суда.
Речь идёт о скандальной истории, которая произошла на совещании минкульта региона в ноябре 2024 года. Однако общественности о потасовке стало известно в основном в январе 2025 года, когда информация просочилась в Сеть. Сотрудник минкульта Илья Шаврин утверждает, что министр Алла Платонова применила к нему физическое насилие. Сама руководитель министерства винит в нападении подчинённого и написала на него заявление в полицию.
18 февраля в суде началось заседание по одному из дел о побоях, в которых обвинили Шаврина (всего их три). Оно проходит в судебном участке мировых судей № 5. Как передал из зала корреспондент perm.aif.ru, Илья Шаврин заявил отвод суду. Своё требование он объяснил тем, что агентство мировых судей относится к правительству, министр входит в правительство, а потому у него есть основания полагать, что беспристрастность в процессе может отсутствовать.
«Кому возможно доверить рассмотрение? Не знаю, судам инстанции выше, на уровне края или федерации, потому что с учётом того, что со мной происходит, везде прослеживается заинтересованность», — заявил в зале суда Илья Шаврин.
Как уточняет корреспондент perm.aif.ru, сторона министра Аллы Платоновой считает, что изменение подсудности по нормам КоАП вообще не предусмотрены, а связь между Платоновой и мировыми судьями слишком длинная и витиеватая.
После мнения сторон суд удалился на перерыв, после чего судья отказала в отводе. По её словам, оснований для отвода не имеется, а небеспристрастность судьи не установлена.
Напомним, подробный разбор скандала и мнений сторон о побоях в Минкульте Пермского края сайт perm.aif.ru делал здесь.