Фигурант дела о побоях в Минкульте Пермского края Шаврин заявил отвод судье

18 февраля в суде началось заседание по одному из дел о побоях, в которых обвинили Шаврина (всего их три). Оно проходит в судебном участке мировых судей № 5. Как передал из зала корреспондент perm.aif.ru, Илья Шаврин заявил отвод суду. Своё требование он объяснил тем, что агентство мировых судей относится к правительству, министр входит в правительство, а потому у него есть основания полагать, что беспристрастность в процессе может отсутствовать.