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Маршрут троллейбусов № 9 изменился из-за ДТП в Волгограде

Авария с троллейбусом № 9 в Волгограде привела к изменению маршрута.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром в Волгограде произошло ДТП с участием троллейбуса № 9 и легкового автомобиля. В связи с этим изменился маршрут общественного транспорта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, авария случилась на проспекте Металлургов Иномарка врезалась в «ТролЗА». Удар пришелся в левую переднюю часть кабины. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал. Однако авария существенно затруднила движение по проспекту.

Сейчас троллейбусы следуют по проспекту имени В. И. Ленина. Для обеспечения транспортной доступности в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах продолжают курсировать автобусы маршрутов №№ 21, 25 и 59. Они работают по 2-й продольной магистрали.

Волгоградцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с изменением маршрута троллейбуса № 9.