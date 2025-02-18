Маршрут троллейбусов № 9 изменился из-за ДТП в Волгограде

Сегодня утром в Волгограде произошло ДТП с участием троллейбуса № 9 и легкового автомобиля. В связи с этим изменился маршрут общественного транспорта. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, авария случилась на проспекте Металлургов Иномарка врезалась в «ТролЗА». Удар пришелся в левую переднюю часть кабины. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал. Однако авария существенно затруднила движение по проспекту.