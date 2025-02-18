Двадцать пять сотрудников МЧС тушили горящий дом на 1-й Рыбачьей в Омске

Во вторник, 18 февраля, пламя уничтожило частный дом на улице 1-й Рыбачьей в Омске. На месте работали 25 спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Пожар произошел около 06:20. Огонь охватил дом на площади 70 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение только в 07:46.
В ликвидации возгорания были задействованы 25 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники. О пострадавших не сообщается.
Причину пожара установят дознаватели МЧС.
Ранее «КП Омск» сообщала, что при пожаре в хозпостройке в Омском районе пострадал один человек.