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Двадцать пять сотрудников МЧС тушили горящий дом на 1-й Рыбачьей в Омске

О пострадавших в результате возгорания не сообщается.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 18 февраля, пламя уничтожило частный дом на улице 1-й Рыбачьей в Омске. На месте работали 25 спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Пожар произошел около 06:20. Огонь охватил дом на площади 70 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение только в 07:46.

В ликвидации возгорания были задействованы 25 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники. О пострадавших не сообщается.

Причину пожара установят дознаватели МЧС.

Ранее «КП Омск» сообщала, что при пожаре в хозпостройке в Омском районе пострадал один человек.