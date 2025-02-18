Из-за вспыхнувшего на ходу автобуса с 70 пассажирами в Салавате прокуратура начала проверку

Прокуратура Башкирии начала проверку из-за загоревшегося пассажирского автобуса. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел сегодня утром в Салавате на улице Первомайская. Известно, что в момент происшествия в салоне «НефАЗа» были 70 пассажиров. К счастью, всем им удалось самостоятельно эвакуироваться, и никто не пострадал. На место ЧП были направлены сотрудники МЧС и аварийно-спасательного отряда Салавата. Специалисты потушили горение в моторном отсеке потушено на площади половины квадратного метра.
Надзорное ведомство намерено установить обстоятельства и причины ЧП, проверить работу перевозчика в плане обеспечения требований безопасности при осуществлении перевозок граждан и эксплуатации транспорта.
— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заявили в ведомстве.
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