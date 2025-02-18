Екатеринбуржца отправили в колонию за попытку убийства на первом свидании

«При попытке потерпевшей покинуть жилое помещение осужденный, догнав ее у выхода из квартиры, нанес еще два удара ножом в спину, — рассказали подробности в региональной прокуратуре. — Женщине причинены множественные колото-резаные ранения в области головы, в том числе лица, туловища и конечностей. При этом рубцы в области лица пострадавшей экспертом оценены как неизгладимые».