Екатеринбуржца отправили в колонию за попытку убийства на первом свидании

В Екатеринбурге Орджоникидзевский районный суд 18 февраля вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью. Фигурант уголовного дела — житель Екатеринбурга, напавший с ножом на женщину, с которой познакомился на сайте знакомств.
Потерпевшая приехала на первое свидание к екатеринбуржцу 19 мая 2024 года в квартиру на улице Красных Борцов, где они совместно употребляли спиртные напитки и общались.
Однако вскоре мужчина и женщина поругались, и хозяин квартиры нанес своей гостье не менее 20 ударов ножом, а также избил руками и ногами.
«При попытке потерпевшей покинуть жилое помещение осужденный, догнав ее у выхода из квартиры, нанес еще два удара ножом в спину, — рассказали подробности в региональной прокуратуре. — Женщине причинены множественные колото-резаные ранения в области головы, в том числе лица, туловища и конечностей. При этом рубцы в области лица пострадавшей экспертом оценены как неизгладимые».
Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.