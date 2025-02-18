Водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в столб в Иркутске

В Правобережном округе Иркутска 18 февраля 2025 произошло ДТП. В сети публикуют кадры, где видно, что машина сильно разбита. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции города, водитель «Тойоты Марк 2», проезжая по улице Баррикад, не справился с управлением и врезался в столб.
Однако это лишь предварительная информация, сейчас полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.
— Водителя и пассажира иномарки с травмами доставили в больницу. Пока неизвестно, в каком они состоянии, сейчас находятся под присмотром медиков, — прокомментировали в ведомстве.
Установлено, что мужчине, который находился за рулем «Тойоты», 73 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полиция проверят сообщения, опубликованные в соцсетях, о трех неизвестных, которые избивают прохожих в Усть-Илимске.